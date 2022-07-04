МЧС объявил по Ростовской области штормовое предупреждение 4 и 5 июля

Чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться в 25 районах и городах донского региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля объявлено штормовое предупреждение. Чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться в 25 районах и городах области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пятый класс опасности прогнозируют в Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Константиновском и Усть-Донецком районах. Жаркая погода установится в Каменском и Красносулинском районах, а также в Приазовье: в Октябрьском, Родионово Несветайском, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах. Чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться в северной половине Азовского района и Ростове.

Четвертый класс пожароопасности ожидается в северо-восточных районах области: Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Советском, Боковском и Белокалитвинском. Высокая степень опасности прогнозируется в южных районах: Кагальницком, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, а также в юго-восточных районах: Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском, Ремонтненском и местами в Чертковском и Неклиновском районах.

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