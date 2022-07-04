В Ростовской области за 100 млн рублей построят 8 зарядных станций для электромобилей

Электрозаправки должны разместить на трассе М-4 «Дон» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до конца 2022 года построят 8 зарядных станций для электромобилей. Об этом на международной выставке «Иннопром» договорились с компанией-инвестором, сообщает сайт донского правительства.

Исполнитель должен обеспечить установку, подключение и обслуживание заправок мощностью до 120 кВт. Предполагается, что владельцы смогут зарядить свои авто на 80% всего за 10-15 минут. Станции будут рассчитаны на обслуживание личного и малого общественного транспорта.

- В этом году начинается создание комплексов по электрозарядке автомобилей, малых или личных. Это как раз вписывается в картину развития региона, ориентированного на зеленую повестку, - отметил Василий Голубев.

Добавим, в создание электрозарядной инфраструктуры на Дону планируют вложить около 100 млн рублей.

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