Власти Ростова прокомментировали незаконную вырубку трех деревьев в парке «Дружба»

Сотрудники Комитета по охране окружающей среды признали незаконность вырубки деревьев. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове активисты движения «Городской патруль» выявили нарушение при работе подрядчика в городском парке «Дружба» на Северном. Фирма, занимающаяся реконструкцией общественного места, по ошибке спилила три здоровых дерева.

Градозащитники пояснили, что рубить надо было те деревья, на которых желтой краской нарисованы кресты. А на спиленных деревьях таких крестов не было. Вместо них были нарисованы буквы «Г» - глубокая и «С» — санитарная.

Сотрудники Комитета по охране окружающей среды, выехавшие на место, признали незаконность вырубки этих деревьев. В ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» в Комитете ответили, что на подрядчика составлен протокол о правонарушении и выписан штраф.

- Нарушитель должен будет возместить ущерб окружающей среде в денежной и натуральной форме, а именно в осенний период 2022 года высадить 4 крупноразмерных саженца на территории парка «Дружба», - пояснили в природоохранном ведомстве.

Напомним, парк «Дружба» в 2021 году стал победителем в конкурсе проектов благоустройства. В рамках конкурса была разработана проектно-сметная документация, разработан и утвержден план-график выполнения работ. В рамках благоустройства будут созданы каскадная лестница, проезды, тротуары и площадки, заменены тротуарная плитка и система освещения, установлены надводные террасы, оборудована спортивная зона. Согласно проекту, в парке будут высажены 510 деревьев и 4929 кустарников. Завершить благоустройство планируется к 20 ноября 2024 года.

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