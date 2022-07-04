С 1 июля в Ростове и Батайске выросли тарифы на воду и водоотведение

Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля в Ростове и других городах области было анонсировано еще в прошлом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону и Батайске с 1 июля повысилась стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

Так, кубометр холодной воды сейчас стоит 47,36 рубля. А раньше жители донской столицы и Батайска платили 45,8 рубля. Стоимость воды возросла на 3,4%. Водоотведение в двух городах подорожало на 3,8% до 33,14 рубля за кубометр. Раньше цена за него была 31,93 рубля за кубометр.

Цена возросла и на отопление. С 1 июля жители донской столицы будут вынуждены платить 2789,24 рубля за гигакалорию (АО «Теплокоммунэнерго») или 2107,08 рубля (ООО «Ростовские тепловые сети»). На 3% подорожал в Ростове газ — до 6,91 рубля за кубометр - в случае, если газ используется для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты. Цена газа, применяемого для отопления или отопления с одновременным использованием газа на другие цели, будет стоить 6 759 рублей за 1 тысячу квадратных кубометров. Электричество в цене возросло на 4% до 4,42 рубля при соцнорме 96 киловатт на человека.

Напомним, изменение тарифов ЖКХ с 1 июля в Ростове-на-Дону и других городах области было анонсировано еще в прошлом году. Губернатор Василий Голубев подписал соответствующее распоряжение 5 декабря. Первые платежки по новым тарифам будем оплачивать в конце июля-начале августа.

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