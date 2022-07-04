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Общество4 июля 2022 13:05

В Ростовской области число безработных граждан составило 13,7 тысячи человек

В банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В донском банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест.

В донском банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Численность безработных граждан в Ростовской области составила 13,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Уточняется, что сейчас в донском банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест. Больше всего вакансий представлено в сфере: здравоохранения и образования, обрабатывающих производств и строительства, торговли и сельского хозяйства, а также социальных услуг и социального обеспечения

Чтобы поддержать местный рынок труда за счет средств федерального бюджета создаются временные рабочие места, организуется обучение новым профессиям работников промышленных предприятий, которые ввели режимы неполного рабочего времени.

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