В Ростовской области число безработных граждан составило 13,7 тысячи человек

В донском банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Численность безработных граждан в Ростовской области составила 13,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Уточняется, что сейчас в донском банке вакансий - 57,9 тысячи рабочих мест. Больше всего вакансий представлено в сфере: здравоохранения и образования, обрабатывающих производств и строительства, торговли и сельского хозяйства, а также социальных услуг и социального обеспечения

Чтобы поддержать местный рынок труда за счет средств федерального бюджета создаются временные рабочие места, организуется обучение новым профессиям работников промышленных предприятий, которые ввели режимы неполного рабочего времени.

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