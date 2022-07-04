В Ростове футбольные фанаты отказались от Fan ID и намерены байкотировать матчи

С 4 июля карту болельщика можно оформить на сайте госуслуг или в МФЦ. Фото: Денис Демков

В Ростове футбольные фанаты отказались оформлять паспорта болельщиков и решили байкотировать все матчи, на которых потребуется предъявлять новый пропуск. Это заявление можно найти в одной из групп в VK.

- Единогласно приняли решение отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора зрителей. Любой присутствующий на матче с введенным Fan ID автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения, - подчеркнули в своем сообщении любители футбола.

При этом жители Дона все же добавили, что «несмотря на бойкот, продолжат поддерживать клуб ФК «Ростов» всеми доступными способами, но за пределами стадионов».

Напомним, с 4 июля на сайте госуслуг или в МФЦ можно оформить цифровую карту болельщика. Такой документ в течение сезона РПЛ 2022-2023 будет необходим на стадионах Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Сочи.

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