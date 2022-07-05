В Ростовском зоопарке родились две черно-белые овечки

Маленьких овечек выкармливают сотрудники зоопарка. Фото: группа Ростовского зоопарка Вконтакте.
В Ростовском-на-Дону зоопарке 9 июня у овечки Фени появились на свет два детеныша. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
Как отмечают в пресс-службе, у мамы не хватило молока, чтобы выкормить сразу двух овечек. Поэтому ей на помощь пришли сотрудники зоопарка.
- Нашими зоологам не привыкать выкармливать малышей, - прокомментировали в зоосаде. - Поэтому детки получают двойную порцию заботы, как от Фени, так и от работников.
Напомним, совсем недавно в зоопарке родились лойские овцы - Феня, Фрося, Фаина и Федя. Они уже прекрасно освоились в зоопарке. Фрося, Фаина и Федя целыми днями гуляют на свежем воздухе и с удовольствием встречают посетителей. Скоро к ним присоединится и Феня со своими детками.
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