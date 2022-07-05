В Волгодонске прошла экологическая акция молодых атомщиков «Чистый берег»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

2 июля на городской набережной Волгодонска прошла масштабная акция «Чистый берег». Она была организована в рамках экологического проекта Ростовской АЭС «Чистый город начинается с тебя». В мероприятии приняло участие более 250 неравнодушных к родному городу и донской природе жителей города.

Проект молодых атомщиков «Чистый город начинается с тебя» стартовал в 2021 году. Проводится он при поддержке руководства и профсоюзного комитета атомной станции, администрации, городской Думы, предприятия и организации Волгодонска.

- Отрадно, что идею наших инициативных работников сделать город чистым, благоустроенным и красивым с удовольствием поддерживают жители Волгодонска. Экология и охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений в деятельности нашего предприятия. И для нас очень важно, чтобы Волгодонск был ухоженным и комфортным для жизни, - подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Ежегодно в рамках проекта проходят десятки экомероприятий. Самым популярным среди них стал «Чистый берег». В этом году организаторы постарались сделать акцию не только полезной, но и интересной.

Талисманом проекта стал енот Чистюля, который настраивал всех участников на дружную работу, прошло множество розыгрышей, а главным призом стал экологически чистый транспорт – велосипед.

Мероприятие было приурочено к очень важной для каждого атомщика дате — 30-летию Концерна «Росэнергоатом». Итогом акции стали 4 машины мусора и сухих веток, которые активисты собрали и вывезли с территории набережной.