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Происшествия18 июля 2022 10:41

В Ростовской области заблокировали сразу 60 сайтов с нелегальными лекарствами

Речь идет о препаратах, которые должны были продавать только по рецептам
Ангелина СКИБА
Ранее в регионе по схожим причинам закрыли 500 сайтов

Ранее в регионе по схожим причинам закрыли 500 сайтов

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области за два дня заблокировали сразу 60 сайтов, через которые нелегально продавали рецептурные лекарства. Об этом 18 июля рассказали в управлении Росздравнадзора.

- На ресурсах в свободном доступе находились препараты, популярные у наркозависимых людей. Это грубое нарушение, - пояснили в ведомстве.

Добавим, ранее в регионе по схожим причинам закрыли 500 интернет-порталов с лекарствами. Чаще всего нарушители предлагали людям средства для лечения коронавируса, вещества с наркотическим действием и для повышения потенции.

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