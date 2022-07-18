Водитель внедорожника погиб в ДТП с катком на трассе в Ростовской области

Lexus LX470 столкнулся с дорожной спецтехники. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области внедорожник Lexus LX470 столкнулся с катком. В этой аварии погиб 44-летний водитель иномарки, пострадал один пассажир. Об этом днем 18 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла около 12:45 на трассе Элиста - Зимовники в районе дорожных работ. Предварительно, водитель авто не придерживался безопасной скорости, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия еще работают полицейские - специалисты выясняют детали, причины и обстоятельства случившегося. Всех, кто за рулем, просят строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и выдерживать безопасную дистанцию между машинами.

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