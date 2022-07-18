Василий Голубев: в Ростовской области уже собрали 7 млн 800 тысяч тонн урожая

Аграрии полностью обеспечены необходимой техникой и топливом Фото: Алексей ФОКИН

Полевые работы в Ростовской области сейчас в самом разгаре, аграрии уже собрали 57% урожая. Об этом 18 июля в телепрограмме «О главном» рассказал губернатор Василий Голубев.

- В эти выходные наши селяне перешли экватор, 57% урожая собрано. Это примерно 1,9 млн га территории и 7 млн 800 тысяч тонн урожая. При этом, как оценивают специалисты, виды на каравай-2022 очень неплохие. Они точно планируют собрать не менее прошлогоднего уровня, то есть обработать не менее 13 млн га. Урожайность сейчас составляет 40,7 ц/га, - прокомментировал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что погода сложилась подходящая, она помогает аграриям. За последние дни на Дону ежедневно собирали по 1 млн тонн урожая.

- Селяне, в целом, в порядке, они в полном объеме обеспечены необходимой техникой и топливом. Урожай этого года в нынешних непростых условиях дает уверенность в том, что мы в полном объеме выполняем свою региональную задачу по обеспечению продовольственной безопасности, - подчеркнул Василий Голубев.

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