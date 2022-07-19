Сейчас в донской столице продолжают подготовку к отопительному сезону Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростов-на-Дону рискует остаться без паспорта готовности к зиме. На это может повлиять отсутствие информации об уже устраненных нарушениях и источниках тепловой энергии. Такое заявление на заседании в правительстве региона сделал руководитель Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Маслов.

По словам специалиста, сейчас в донской столице прежде всего нужно проверить ситуацию с отключением горячей воды и сроками ремонта сетей. Это мнение поддержал губернатор Василий Голубев. Глава региона потребовал завершить все работы к 1 октября.

- Это должно быть приоритетом, от действий зависит самочувствие жителей, - сказал Василий Голубев.

Ранее в VK сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в преддверии зимы уже ведут текущее обслуживание основанного и вспомогательного оборудования, а также на двух участках меняют старые магистральные теплотрассы.

- На данный момент завершена промывка внутренних сетей в 3 тысячах многоквартирных домов, это 64% от общего количества. Кроме того, подготовка к отопительному сезону закончена на 91% объектов образования и 94% объектов здравоохранения. В целом проводимая сейчас работа должна позволить нам уверенно войти в отопительный сезон, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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