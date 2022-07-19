В Ростове сбежавшая змея заползла в чужую квартиру и укусила мужчину

Змея пряталась под кроватью, а потом выползла в коридор за мужчиной. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону сбежавшая змея укусила мужчину, который отдыхал в своей квартире. Нежданная гостья приползла ночью и внезапно напала из-под кровати. О произошедшем в социальных сетях рассказала супруга пострадавшего ростовчанина.

- Картина маслом: ночь из-под кровати вылезла змея неизвестного происхождения. Ядовитая она или нет, самка она или нет, сколько их, было неизвестно. Пришлось убить, так как она кинулась и укусила мужа. Приезжала скорая помощь, рану вскрывали. Позже выяснилось, что питомица сбежала от хозяйки сверху. Пожалуйста, люди, будьте ответственными за тех, кого приучили, - написала автор поста.

Женщина добавила, что никто не застрахован от подобных историй. Жилье пары находится в самом центре города на 17 этаже.

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