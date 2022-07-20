В Ростове-на-Дону в розыск объявлена 25-летняя девушка

Девушку ищут с 8 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области ищут 25-летнюю Илону Жданову. Последний раз близкие видели девушку 8 июля. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- В день исчезновения она была одета в белое платье в черную полоску и кроссовки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост девушки 175 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Из особых примет - татуировка на левой руке.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Илона Игоревна, позвоните по номерам указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.