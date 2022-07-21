Ресторан в выставочном зале: мнение властей и художников Ростова-на-Дону

Изначально открытие ресторана не планировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ресторан в выставочном павильоне на набережной Ростова будет работать для окупаемости здания. Обновленное пространство должно стать еще более комфортным для посетителей, отметили в городской администрации.

- Внутри здания будут проводить художественные выставки, экспозиции современного искусства, кинопоказы, презентации книг, фильмов и альбомов, а также встречи с актерами и музыкантами. Для окупаемости в другой части откроется ресторан, там посетители павильона, ростовчане и гости города смогут отдохнуть и принять пищу, - пояснили власти.

Речь идет о современной постройке из стекла и бетона на улице Береговой. Известно, что в советские годы на этом месте находился выставочный зал Союза художников, но в 2000-х годах его снесли. Территория долгое время пустовала, потом возвели новое здание.

В Союзе художников утверждают, что изначально в обновленном пространстве обещали разместить только выставочный павильон, поэтому появление обеденных столиков оказалось неожиданностью.

- Пообщались с управляющей компанией по поводу аренды и открытой террасы. Стало понятно, что это здание и его назначение никак не совместимо с художниками. Посмотрел помещение воочию и в интернете, там только столики стоят. Союз действует с 1939 года. Мы - одно из 100 отделений в России. Мы против этого, потому что мы немножечко другие истины проповедуем, - сказал председатель Ростовского областного отделения Союза художников России Олег Игнатов.

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