Для профилактики «цветения» воды в водоем-охладитель Ростовской АЭС запустили новую партию хлореллы. Фото: предоставлено Ростовской АЭС

600 литров суспензии штамма хлореллы запустили в водоем-охладитель Ростовской АЭС экологи предприятия. Специальный биоактиватор, в основе которого – зеленая водоросль хлорелла используется на атомной станции ежегодно с 2010 года для биологической очистки воды и профилактики ее «цветения» в период высоких летних температур.

- Предотвращение роста в водоеме-охладителе сине-зеленых водорослей, являющихся причиной «цветения» воды, – важная технологическая операция, связанная с обеспечением надежной и безопасной работы систем технического водоснабжения Ростовской АЭС. Внося в течение последних 12-ти лет в акваторию водоема штамм хлореллы, мы убедились в эффективности этого метода и его безопасности для населяющей водоем-охладитель рыбы, – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Данные постоянного мониторинга, который ведут специалисты Ростовской атомной станции и независимые экологи, подтверждают, что внесение в водоем-охладитель хлореллы не оказывает влияния на биологический баланс, а действует исключительно на подавление размножения сине-зеленых водорослей. За весь период применения этого метода очистки ни на одном из исследуемых участков водоема не отмечалось массового «цветения» воды, «заморные» явления и гибель гидробионтов.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Опыт Ростовской АЭС по биологической очистке водоема-охладителя планируется распространить на всю акваторию Цимлянского водохранилища. В настоящее время рассматривается возможность применения метода альголизации в водохранилище в рамках реализации Федеральной программы по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, частью которого является Цимлянское рукотворное море. Об этом сообщил посетивший Ростовскую АЭС с рабочим визитом первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Всего плане текущего года у Ростовской АЭС проведение альголизации в объеме 5000 литров (3000 литров хлореллы будет внесено в водоем-охладитель и 2000 литров – в реку Дон). Помимо внесения штамма хлореллы для борьбы с зарастанием водоема-охладителя атомщики регулярно выпускают в него травоядные виды рыбы. В прошлом году популяцию пополнили более 3 тонн толстолобика, 3 тонны карпа и 1 тонна белого амура.

Всего с 2002 года в водоем-охладитель выпущено 350 тонн рыбы. Это позволило за первые годы программы зарыбления снизить более чем в 3,5 раза уровень водной растительности, который с 2014 года стабильно соответствует требуемым техническим характеристикам и является оптимальным для экосистемы.