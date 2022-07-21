В Ростовской области 4 354 человека пострадали от укуса собак за полгода

В Ростовской области 4354 человека пострадали от укуса собак за полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подсчитали, сколько жителей обратились к медикам после того, как их покусали животные.

Как оказалось, за полгода таковых насчитали 5 852 человека. Цифра хоть и внушительная, но не выше уровня среднемноголетних показателей. А вот укушенных собаками оказалось вдвое больше. Жертвами нападения четверолапых стали 4 354 человека. Случаи зарегистрированы в Азове, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, а также в Цимлянском, Боковском, Аксайском, Кагальницком и Морозовском районах.

Кроме того, на территории донского региона было с начала года зарегистрировано пять случаев бешенства. Среди заболевших – собаки, бык, волк и шакал.

К слову, в прошлом году от укуса бродячей кошки умер мужчина.

- Он отказался от экстренной вакцинации против бешенства, что привело к летальному исходу, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону, в котором и озвучили статистику. - В этом год летальных случаев зафиксировано не было.

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