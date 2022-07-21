Стало известно, как защитят Ростов в случае поставок Украине дальнобойных ракет с Запада

Приграничные территории, в том числе и Ростовская область, будут защищены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, как защитят Ростовскую область и другие территории в случае поставок Украине дальнобойных ракет с Запада. О действиях страны в этом случае рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

По словам министра, задача спецоперации — демилитаризация, защита страны от угроз безопасности с Украины. Сейчас поступают сообщения о поставках дальнобойных ракет HIMARS. Однако в этом случает территории России будут меняться географические задачи, а территории России будут защищены.

— По мере того как Запад, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину всё более дальнобойным оружием. Эти HIMARS — Резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше, — рассказал Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что власти не могут допустить наличия на территории Украины оружия, которое может представлять опасность для нашей страны.