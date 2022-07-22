В Аксайском районе из-за пожара погиб мужчина

Возгорание в частном доме на улице Подтелкова произошло на площади 100 квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Камышеваха Аксайского района 20 июля при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Как уточняют в ведомстве, возгорание в частном доме на улице Подтелкова произошло на площади 100 квадратных метров. Локализация пожара произошла в 22:25. а полностью ликвидировать возгорание удалось в 22:32.

Напомним, в начале июля в двух районах Ростовской области потушили ландшафтные пожары. Первый пожар полыхал на западной окраине Сальска. На месте работали 15 человек, используется 5 единиц техники. Второй пожар возник в хуторе Недвиговка Мясниковского района.

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