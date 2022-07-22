Высаженная в Ростове-на-Дону лаванда частично засохла

Сажать лаванду вдоль дороги было не самой хорошей идеей из-за переуплотненного грунта. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Высаженная осенью 2021 года лаванда вдоль улицы Большой Садовой в Ростове, на которую было потрачено почти 1,3 миллиона рублей, практически вся засохла. Об этом сообщает телеканал «Дон-ТР».

По словам старшего преподавателя академии архитектуры и искусств ЮФУ Веры Обручниковой, сажать лаванду вдоль дороги было не самой хорошей идеей, поскольку в городе переуплотненный грунт. По мнению эксперта, проблема примагистрального озеленения велика, так как на растения воздействуют реагенты.

А в Левобережном парке, где лаванду сажали в клубной композиции, а не на газоне, прижилась нормально. Также здесь не было ни реагентов, ни выхлопных газов, режим полива был соблюден. По словам Веры Обручниковой, специалисты выбирают проверенные годами беспроблемные виды цветов, такие как бархатцы. Например, в Кумженской роще они высажены в восьми цветниках. А в клумбах Железнодорожного района растут прованские цитаты.

По словам владельца крупного садового центра Аркадия Зятикова, в центре Ростова посажена лаванда, а рядом с ней - узколистной и широколистной гибрид. Лаванда не переносит дорожную пыль, а также не любит перелива и плотной земли. Садовод считает считает, что только рациональный подход к городскому озеленению может дать хороший результат.

Ранее ботаник и руководитель мастерской ландшафтного дизайна Вера Кишельгоф рассказала, что гораздо выгоднее было бы высаживать на Большой Садовой не лаванду, а шалфей. При примерно одинаковой стоимости одного куста — от 200 до 300 рублей, у лаванды меньше шансов прижиться в придорожной клумбе.

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