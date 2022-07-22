Ростовчанин предложил сделать на Вертолетном поле бульвар как на Пушкинской

Ростовчанин предложил превратить улицу Труженников, от улицы Батуринская до улицы 2-я Володарского, в бульвар. Фото: сайт «Активный ростовчанин».

Житель Вертолетного поля Валерий Иванов предложил превратить местную улицу Труженников, от улицы Батуринская до улицы 2-я Володарского, в бульвар по типу пешеходной Пушкинской. Соответствующая инициатива появилась на сайте «Активный ростовчанин».

- Если этот участок сделают обычной проезжей частью, то эта четырехрядная магистраль разрежет наш район на две части, - поясняет местный активист. - При этом подавляющее большинство транспорта будут - транзитные машины.

Валерий Иванов опасается, что в случае строительства большой магистрали снизится безопасность жителей-пешеходов и детей, а экология ухудшится.

- Одно из названий нашего района - «Три сквера», - отмечает ростовчанин. - Но в реальности ни одного. А если к этому добавится участок дороги с интенсивным движением, как на улице Международная или улице Всесоюзная, то это сделает наш, по-хорошему семейный, домашний район менее уютным.

Активист считает, что на Вертолетном поле и без того немного "комфортной городской среды". Именно поэтому от 2-й Краснодарской до Батуринской можно сделать тротуар, бульвар или даже трамвайную линию. Голосование за идею завершится 11 октября 2022 года. Сейчас за эту инициативу проголосовали 4 человека, а против — 1.

В комментариях к публикации ростовчане отмечают, что эта идея "красивая, но малореальная"». Во-первых, потому что участок до 2-й Краснодарской уже спроектирован. Скорей всего там появится автодорога с тротуарами и освещением без разделительных и прочих элементов бульвара. Во-вторых, пишет комментатор, представители администрации ранее заявляли о желании сделать именно транзитную улицу, соединив Краснодарскую с Портовой. А, в-третьих, бульвар нужно делать перпендикулярно улицы Тружеников от Салютина до Мушкетова. Но и этот вариант станет рабочим только после достройки в районе брошенных домов, считает активист.

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