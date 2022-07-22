Дело о пытках в тюремной больнице: 62 человека написали заявления в Ростовской области

Ранее арестовали бывшего замначальника больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области до 62 человек увеличилось количество пострадавших по делу о пытках в туберкулезной больнице ГУФСИН. Об этом заявил председатель общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Омельченко, передает «Интерфакс».

- Изначально было больше 100 человек, однако написать заявление в итоге решили 62. Сейчас они проходят в качестве потерпевших по делу, - рассказал Игорь Омельченко.

По словам специалиста, фигурантами стали еще несколько сотрудников тюремного медучреждения. Все материалы сейчас должны рассматривать в отделе по расследованию особо важных дел. Добавим, ранее в связи с произошедшим арестовали бывшего замначальника больницы.

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