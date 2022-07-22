В Ростовской области опровергли военную мобилизацию заключенных

Информация о призыве в колониях не подтвердилась
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области не набирают заключенных для участия в специальной операции. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Омельченко.
- На пресс-конференции председатель комиссии сообщил, что информация после объезда колоний не подтвердилась, - говорится в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов».
Авторы поста добавили, что призыв осужденных возможен только при общей мобилизации, но подобных шагов власти не планируют.
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