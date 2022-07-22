Ростовский адвокат предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве

Обвиняемый, выступая посредником, передал сотруднику полиции взятку в размере 3 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове адвокат Адвокатской Палаты Ростовской области пойдет под суд за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2022 года в отделе полиции № 1 Ростова-на-Дону, выступая посредником, лично передал сотруднику полиции взятку в размере 3 миллионов рублей за переквалификацию деяния его подзащитного на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу.

Сейчас расследование уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере в отношении адвоката завершено. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. А уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, находится в производстве.

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