В Ростове накрыли группу злоумышленников, требующих деньги за парковку на рынке

Ранее на "парковочную мафию" жаловался директор рынка "Темерник". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове пресекли деятельность злоумышленников, которые требовали с водителей деньги за парковку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что на одном из рынков города неизвестные требуют деньги за парковочные места. После этого полицейские провели рейд на месте. Они выявили шесть человек, которые просили у водителей 100 рублей в час за стоянку. Злоумышленники говорили, что якобы охраняют автомобили водителей. Только за час они успели предложить свои услуги более ста ростовчанам.

— Фигуранты были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.1 КРФобАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения», — прокомментировали в донском управлении МВД.

Ранее директор рынка Темерник пожаловался на «парковочную мафию». По его словам, почти 10 лет злоумышленники без каких-либо документов и оснований ведут сбор денег за стоянку транспорта.

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