В Ростове выявили более 200 нарушений при проверке кондиционеров в автобусах

В начале лета ростовчане начали жаловаться на работу кондиционеров.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове власти продолжают проверять работу кондиционеров в общественном транспорте. Благодаря этой работе в городе снизилось число жалоб на неработающее в транспорте оборудование, рассказали в администрации.
Одна часть проверок проходила на линии, на наиболее загруженных остановках. Другая — на выпуске транспорта перед выходом на линию. По результатам проверок специалисты выявили 210 нарушений.
— К перевозчикам были применены меры гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями муниципальных контрактов, — говорится в сообщении.
В результате жалобы на неработающие кондиционеры сократились на 60%. Если с 1 по 22 июня поступило 607 таких жалоб, то за аналогичный период июля — 258.
Ранее председатель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Магомед Дарсигов сообщил, что перевозчики столкнулись с подорожанием запчастей. В частности, выросла и комплектующих для кондиционеров.
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