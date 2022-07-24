В Ростове выявили более 200 нарушений при проверке кондиционеров в автобусах

В начале лета ростовчане начали жаловаться на работу кондиционеров. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове власти продолжают проверять работу кондиционеров в общественном транспорте. Благодаря этой работе в городе снизилось число жалоб на неработающее в транспорте оборудование, рассказали в администрации.

Одна часть проверок проходила на линии, на наиболее загруженных остановках. Другая — на выпуске транспорта перед выходом на линию. По результатам проверок специалисты выявили 210 нарушений.

— К перевозчикам были применены меры гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями муниципальных контрактов, — говорится в сообщении.

В результате жалобы на неработающие кондиционеры сократились на 60%. Если с 1 по 22 июня поступило 607 таких жалоб, то за аналогичный период июля — 258.

Ранее председатель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Магомед Дарсигов сообщил, что перевозчики столкнулись с подорожанием запчастей. В частности, выросла и комплектующих для кондиционеров.

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