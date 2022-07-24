Ранее пробка образовалась на выезде из Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области огромная пробка сковала участок М-4 «Дон». Рассказываем, где образовался транспортный затор на трассе.

«Яндекс.Карты» сообщают, проезд затруднен в Аксайском районе. Пробка начинается в районе станицы Грушевской. Затор растянулся до пересечения М-4 с улицей Производственной в поселке Красный Аксай. По данным сервиса, дорожная ситуация осложнилась из-за ремонта трассы.

Пробка на М-4 "Дон". Фото: yandex.ru/maps.

В настоящее время в Ростове движение по городу. Сервис оценил пробки в донской столице всего на один балл.

Напомним, в Ростовской области в июле начали демонтировать мост через Северский Донец. Параллельно рабочие возводят новое сооружение. Движение здесь собираются открыть в 2024 году.

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