Госэкспертиза одобрила проект «Западной хорды» в Ростовской области

Строительство объекта планируют вести до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект строительства «Западной хорды» на территории Ростовской области успешно прошел Госэкспертизу. Итоговое решение опубликовали на сайте единого реестра заключений по объектам капитального строительства.

Речь идет о будущей трассе, которую собираются проложить от автодороги А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (Всесоюзная - Западное шоссе). Объект пройдет через Мясниковский район, а также в Советский и Железнодорожный районы Ростова-на-Дону.

Напомним, «Западную хорду» протяженностью 12,3 км будут строить в два этапа. Работы планируют вести до 2025 года. Под строительство собираются изъять более полумиллиона квадратных метров земли.

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