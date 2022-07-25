Ростовчане до 25 лет стали чаще копить деньги в банке при помощи страхования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За полгода клиенты СберСтрахование жизни, дочерней компании Сбера, оформили около тысячи полисов накопительного страхования жизни. Активнее стали зумеры — поколение, рожденное, начиная с 1997 года. В среднем клиенты любого возраста накопили 1,4 миллиона рублей.

За полгода и младшее поколение — зумеры, и старшее — бумеры, рожденные с 1946 по 1964 годы, получили в 1,7 и в два раза больше таких полисов, чем годом ранее. Причем активнее оказались женщины - заключили 60 процентов договоров.

Самая популярной на Дону стала программа НСЖ «Семейный архив» - 62 процента полисов. Клиент сможет распорядиться деньгами, чтобы поддержать родных в будущем, или передать детям по достижении ими указанного возраста, а на срок договора находиться под страховой защитой.

Третья часть документов оформили по программе «Билет в будущее». Она помогает собрать деньги на обучение или наследство, получать защиту по страховке, а еще предлагает защитить себя при потере работы и для возмещения расходов на лечение.

Фото: пресс-служба Сбербанка

- Умение собирать капитал зависит от финансовой грамотности. Накопления помогают чувствовать себя защищенным. Жители Ростовской области не просто откладывают средства, но и делают вклад в свое будущее с программами накопительного страхования жизни, - рассказывает заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева. - Полисы НСЖ дают консервативную доходность, а также налоговые преференции и страховую защиту на случай непредвиденных обстоятельств.

Средняя сумма накоплений стала выше в 1,3 раза — до 1 миллиона 400 тысяч рублей. В этом году уже 59 процентов клиентов на Дону собираются собирать капитал в течение пяти лет, а еще 23 процента выбирают долгосрочные договоры - от десяти до 15 лет.