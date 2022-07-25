В Ростовской области лихач на «Ниве» пытался сбежать от инспекторов ДПС

Водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области поймали водителя, который сбежал от инспекторов ДПС. Теперь мужчине грозят штрафы сразу по трем административным статьям, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Догонялки с правоохранителями нарушитель устроил на подъезде к Цимлянску. Когда сотрудники в форме потребовали остановиться, мужчина увеличил скорость и «пролетел» на своей «Ниве» дальше.

Инспекторы бросились к машинам и поспешили следом. Спустя несколько минут на дороге нашли брошенное авто - владелец просто оставил транспорт и сбежал. Однако скрыться совсем у него не получилось - номера пробили по базе и все выяснили. Горе-лихачом оказался 49-летний водитель. Он пояснил, что побег устроил из-за отсутствующего полиса ОСАГО.

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