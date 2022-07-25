Союз художников открестился от выставки на прищепках на набережной в Ростове

Выставка разместилась на набережной реки Дон недалеко от ресторана «Высота 5642». Фото: предоставлено Союзом художников Ростовской области.

Союз художников Ростовской области не имеет никакого отношения к выставке, размещенной на набережной реки Дон недалеко от ресторана «Высота 5642» с помощью шпагата и прищепок. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе организации.

- Мы в пятницу прогуливались по набережной и как раз проходили между ресторана, где должен был открыться выставочный зал Союза, - рассказывает пресс-секретарь организации. - И увидели, что между деревьев натянуты веревки. И на прищепках к ним прикреплены наспех распечатанные фотографии донских красот, скажем так.

На одной из развешанных фотографий было написано: «Многофункциональный выставочный зал». Сотрудники Союза художников были слегка шокированы увиденным, удивившись, что теперь выставочный зал разместился на улице.

- Мы совершенно не имеем к этому отношения, - подчеркнули в Союзе - Это дело рук каких-то людей, непрофессионалов. Видимо, они просто пускают пыль в глаза, что идет какая-то выставочная деятельность. На самом же деле, это «быстро сварганенная показуха».

На снимках, присланных в редакцию «КП — Ростов-на-Дону», действительно присутствует плакат с названием выставки и списком авторов. Из него следует, что на набережной работает далеко не одна экспозиция, а целых три. Во-первых, выставка известного фотохудожника Дениса Демкова. Во-вторых, - художника Дмитрия Лазарева. И в-третьих, работы учащихся художественной школы «Пикассо» - «Детский плэнер». Однако никто из творцов в донском Союзе художников не состоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на набережной вместо выставочного зала собираются открыть ресторан

Работы по обновлению фасада здания заметили журналисты (подробнее)