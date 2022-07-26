В Ростове-на-Дону на оборудование велодорожек потребуется 165 млн рублей

Схему дорожек уже разработали Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону на оборудование велодорожек, по предварительной оценке, потребуется более 165 млн рублей. Об этом на заседании в городской думе сообщил специалист департамента автодорог Владимир Колесников.

- Выполнен расчет стоимости с указанием объемов и видов работ. Стоимость реализации проекта составляет более 165 млн рублей, - рассказал Владмир Колесников.

Организацию объектов планируют вести поэтапно. Чиновник добавил, что велодорожки вошли в проекты новых участков дорог на Еляна, Ткачева и Солженицына от Ткачева до Еременко.

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