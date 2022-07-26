В Ростове за некошеные сорняки завели уже 579 административных дел

Нарушителям, которые ничего не делают с сорной травой, положены штрафы Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

С начала года в Ростове-на-Дону за некошеные сорняки завели уже 579 административных дел, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 272 протокола составили на должностных лиц, 28 - на юридических, еще 279 - на физлиц. Для сравнения за весь 2021 год возбудили 324 таких дела. Рейды проводятся ежедневно, - написал Алексей Логвиненко.

Нарушителям, которые ничего не делают с сорной травой, положены штрафы - до 3 тысяч рублей гражданам и до 70 тысяч рублей юрлицам.

- По последним данным, в городе покосили территорию в 3677 га. Работы проводятся на участках, прилегающих к дорогам, на объектах озеленения и благоустройства, в лесах, а также рядом с больницами, школами и предприятиями, - добавил Алексей Логвиненко.

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