В Ростовской области за кражу 1,2 млн рублей осудили начальника сельской почты

Слушания состоялись в Неклиновском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области начальник сельского отделения почты получила 2 года условно и штраф в 10 тысяч рублей. Такое наказание специалисту определили за махинации с деньгами, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
- Женщина забрала из кассы отделения 1,2 млн рублей. Сначала было возбуждено дело по статье «Кража», но потом разбирательства переквалифицировали в статью «Присвоение или растрата», - пояснили в ведомстве.
Добавим, слушания состоялись в Неклиновском районном суде. Подозреваемая признала себя виновной, но она еще может оспорить свое наказание, потому что приговор пока не вступил в силу.
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