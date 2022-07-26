В Ростовской области тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года могут вырасти на 9%

С 1 июля 2023 года изменения тарифов могут составить 9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области могут увеличить тарифы ЖКХ на 9%. Соответствующее предложение губернатора опубликовала региональная служба по тарифам 21 июля.

Согласно документу, с 1 января до 30 июня 2023 года индекс изменения платы за ЖКХ собираются оставить прежним. Другими словами, в первые шесть месяцев нового года платить будем по старым тарифам. С 1 июля 2023 года индекс изменения тарифов предлагают установить на уровне 9%.

Напомним, с 1 июля текущего года тарифы ЖКХ выросли на 5,4 %. В Ростове холодная вода стоит 47,36 рубля за кубометр, горячая вода — аналогично холодной, отопление — 2789,24 рубля за Гкал. Водоотведение подорожало до 33,14 рублей за кубометр, газ — до 6,91 рубля за кубометр, электроснабжение — до 4,42 рубля за кВт.ч.

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