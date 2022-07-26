У ростовчанина в бассейне украли телефон стоимостью 100 тысяч рублей

Купающийся в бассейне мужчина оставил свой телефон в сумке, которую положил на лежаке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из бассейнов Ростова у посетителя украли телефон стоимостью 100 тысяч рублей. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Купающийся в бассейне мужчина оставил свой телефон в сумке, которую положил на лежаке. Когда же он вернулся обратно, то телефона на месте уже не было. В результате розыска полицейские задержали 26-летнего ростовчанина, который находился рядом с потерпевшим и, воспользовавшись невнимательностью мужчины, похитил дорогой гаджет.

На данный момент телефон пострадавшему так и не был возвращен, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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