В Таганроге задержали похитителя велосипедов

В полицию Таганрога обратился молодой человек, который сообщил, что стал жертвой преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Таганрога обратился молодой человек, который сообщил, что стал жертвой преступления. Как оказалось, из подъезда у него пропали два велосипеда. Стоимость пропажи хозяин оценил в 22 тысячи рублей.

Как рассказали в донском главке, по «горячим следам» удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался мужчина, который уже судим за похожие преступления.

- Злоумышленник, похитил из подъезда сначала один велосипед, позже вернулся за вторым, после чего скрылся в неизвестном направлении, - добавили в Главном Управлении МВД России по РО.

В итоге, в отношении 36-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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