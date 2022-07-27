Жителя Ростовской области оштрафовали за прописку 18 человек одновременно

Здесь были одновременно прописаны 18 человек. Фото: ФСБ России по РО.

В Ростовской области осудили хозяина дома, который одновременно прописал у себя во владении 18 человек. Как выяснили оперативники, дом в селе Рогалик Миллеровского района не был даже пригоден для проживания.

- Мужчина за денежное вознаграждение фиктивно регистрировал по месту своего жительства не только граждан РФ, но и иностранцев, благодаря чему последние смогли получить российское гражданство в упрощенном порядке, - рассказали в региональном УФСБ.

В отношении предприимчивого хуторянина было возбуждено уголовное дело. А Миллеровский районный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.