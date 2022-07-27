Таганрог попал в топ самых экологически чистых городов страны

Таганрог признали экологически благоприятным городом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» провел исследование и выбрал самые экологически благоприятные и неблагоприятные города России. Таганрог занял четвертое место в списке самых чистых городов, сообщает «Российская газета».

Учитывались такие факторы: показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок, норма по количеству зеленых насаждений на человека, количество автомобилей, количество промышленных предприятий, которые располагается на берегах водоемов.

Тамбов занимает первое место среди экологически чистых городов. Следом идут Сочи, Майкоп и Таганрог, Владикавказ, Севастополь, Грозный, Кострома, Саранск и Йошкар-Ола.

По мнению экспертов, наиболее неблагоприятными с точки зрения экологии являются Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Медногорск и Нижний Тагил.

Москва и Санкт-Петербург находятся где-то посередине. За последнее десять лет в этих городах резко увеличилось количество всевозможных парков и скверов, что помогает улучшить экологическую обстановку для жителей.

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