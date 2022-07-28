Опасного клопа нашли в двух парках Ростова

Клоп облюбовал парки Максима Горького и Николая Островского Фото: Евгения ГУСЕВА

В двух парках Ростова обнаружили коричнево-мраморного клопа или, как его еще называют, клопа-вонючку - опасного вредителя, который селится на плодовых и декоративных деревьях. На это насекомое уже расставили феромонные ловушки, рассказали в Россельхознадзоре.

Клоп облюбовал парки Максима Горького и Николая Островского, хотя более привлекательными для него были бы огороды и сады. Там есть, где разгуляться. Яблони, вишни, сливы, ягоды, виноград, фасоль, соя, кукуруза и даже некоторые сорняки - все представляет интерес для летающего добытчика.

Насекомое делает проколы, высасывая сок, после этого на растениях появляются пятна, а некоторые плоды осыпаются. Кроме того, клопы любят тепло и зимой часто селятся в домах, вызывая у людей аллергию.

Избавиться от мраморного клопа можно разными способами. Например, рекомендуют собирать личинки или ловить вредителя энтомологическим сачком. Можно применять инсектициды.

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