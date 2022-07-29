Финуправление Новочеркасска возьмет кредит в 52,2 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Финуправление Новочеркасска планирует получить кредит до 23 сентября 2022 года, а погасить кредитную линию до 31 августа 2023 года. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

Финансовое управление Новочеркасска возьмет кредит в размере 52 миллионов 166 тысяч рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета или погасить долговые обязательства города. В настоящий момент Финуправление города ищет подрядчика для предоставления кредитных услуг. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным, представленным в документах, Финуправление города планирует получить кредит до 23 сентября 2022 года, а погасить кредитную линию до 31 августа 2023 года включительно. Но допускается и досрочное погашение.

При этом годовая процентная ставка за пользование кредитными ресурсами должна составить не более 10,0 % годовых. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным Финуправление должно уплачивать проценты за пользование кредитными ресурсами. Таким образом, только за обслуживание кредита в 2022 году Новочеркасск заплатит 1 миллион 329 тысяч рублей, а в 2023 году — 3 миллиона 916 тысяч рублей. Аукцион состоится 15 июля.

Возможность взять кредит на погашение дефицита городского бюджета в администрации казачьей столицы заложили в декабре 2021 года при принятии бюджета города на 2022 год. Однако в ноябре прошлого года мэрия Новочеркасска планировала обойтись без заемных средств.

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