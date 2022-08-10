Падение ставок и рост скидок на жилье: как с выгодой купить квартиру в Ростове-на-Дону

Фото: Архив КП

В августе скидки на квартиры в новостройках во многих регионах России увеличились до 15–20%. А снижение ключевой ставки существенно всколыхнуло рынок недвижимости. Спрос на квартиры в новостройках Ростова-на-Дону увеличился на 28%. Многие эксперты отмечают, что сейчас – самое время покупать квартиру, пока цены на недвижимость и размер ставок по ипотеке находятся в балансе.

К тому же, банки сейчас предлагают различные выгодные условия по «Семейной ипотеке» и другим программам с господдержкой.

Сэкономить на покупке квартиры также можно, если приобретать ее напрямую у застройщика. Так вы не будете переплачивать посредникам и сможете вложить эти средства в покупку мебели.

Если вы уже запланировали покупку квартиры в новостройке, но не знаете куда обратиться, присоединяйтесь к нашему «Туру по новостройкам».

Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" продолжает помогать с выбором!

Сотни участников уже выбрали свое жилье.

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

25 сентября 2022 года пройдет экскурсия по новым жилым комплексам для всех, кто хочет купить квартиру в новом жилом комплексе.

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!

Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ до 23 сентября.

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!

Подробную информацию можно уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 101).