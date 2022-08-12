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Происшествия12 августа 2022 7:49

В Ростове на Ворошиловском из-за ветра рухнуло огромное дерево

К счастью, ствол не задел прохожих
Ангелина СКИБА
Дерево упало рядом с автобусной остановкой и ларьком

Дерево упало рядом с автобусной остановкой и ларьком

Фото: Ангелина СКИБА

В Ростове на проспекте Ворошиловском около автобусной остановки Лермонтовской из-за сильного ветра рухнуло дерево. Мощный ствол чудом никого не убил, но занял почти всю пешеходную аллею и зацепил торговый ларек. Об этом в сети рассказал очевидец - один из местных дизайнеров.

Мужчина отметил, что на вид дерево «весит около 200 кг». Оказывается, на зеленое насаждение жаловались еще в прошлом месяце. Тогда, по словам ростовчанина, из-за ветра на том же месте упала первая ветка, но рабочие ничего так и не спилили.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» также побывал на месте происшествия. Действительно, ЧП произошло в паре метров от ларька в довольно оживленном месте. Сейчас уборщики продолжают очищать территорию, уже собрали мусор и избавились от мелких веток. Ствол пока остается на земле.

Ствол на вид «весит около 200 кг»

Ствол на вид «весит около 200 кг»

Фото: Ангелина СКИБА

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Об этом в соцсетях рассказал очевидец (подробности)