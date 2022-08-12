На Ворошиловском проспекте рухнуло дерево

Дерево рухнуло из-за сильного ветра.

В Ростове в центре города на Ворошиловском проспекте из-за ветра рухнуло дерево. Фотом очевидцы поделились в соцсетях.

Дерево упало около пешеходной зоны. Рядом с местом обрушения находится остановка общественного «Лермонтовская» и продуктовый ларек.

Напомним, что в Ростовской области МЧС предупредило жителей о неблагоприятных метеоявлениях, которые будут наблюдаться в пятницу, 12 августа с 8 утра до конца дня.

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