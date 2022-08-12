Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 17:05

На Ворошиловском проспекте рухнуло дерево

Обрушение случилось возле перекрёстка с улицей Лермонтовской
Екатерина ПОПОВА
Дерево рухнуло из-за сильного ветра.

Дерево рухнуло из-за сильного ветра.

В Ростове в центре города на Ворошиловском проспекте из-за ветра рухнуло дерево. Фотом очевидцы поделились в соцсетях.

Дерево упало около пешеходной зоны. Рядом с местом обрушения находится остановка общественного «Лермонтовская» и продуктовый ларек.

Напомним, что в Ростовской области МЧС предупредило жителей о неблагоприятных метеоявлениях, которые будут наблюдаться в пятницу, 12 августа с 8 утра до конца дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Таганрогский залив надвигается шторм

Синоптики обещают высоту волн до 1,3 метра (подробнее)