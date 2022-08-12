В Ростове до 1 июня следующего года разработают проектные документации по реконструкции дорог

Завершить разработку документации по реконструкции двух автодорог планируется в следующем году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове до середины следующего года спроектируют реконструкции двух дорог. Это дороги по переулку Алябьева до улицы Виталия Ходоша. А также строительство дороги от ЖК «Западная резиденция» до улицы Совхозной, говорится на сайте городской администрации.

Реконструкция автодорог по переулку Алябьева до улицы Виталия Ходоша предполагает увеличить число полос до четырех, обустройство тротуаров и строительство разворотной площадки для общественного транспорта.

- Также этим летом был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги от ЖК «Западная резиденция» до ул. Совхозной, - сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. - О создании короткого, безопасного пути до школы № 88 имени Якова Петровича Бакланова нас попросили жители микрорайона.

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