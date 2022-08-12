За полгода в Ростовской области 37 дончан наказали за фейки

Большинство из нарушителей отделалось штрафами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Дону за первую половину текущего года 37 человек привлекли к ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, пишет Donnews.
Дончане стали фигурантами дел по новым статьям о фейках. Большинство отделалось минимальными штрафами.
Все дела были административными. 35 виновников заплатили небольшие штрафы. Еще один отделался предупреждением. А одно дело было передано по подсудности.
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