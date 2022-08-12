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Общество12 августа 2022 20:08

За полгода в Ростовской области 37 дончан наказали за фейки

Они распространяли ложную информацию о Вооруженных силах РФ
Екатерина ПОПОВА
Большинство из нарушителей отделалось штрафами.

Большинство из нарушителей отделалось штрафами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону за первую половину текущего года 37 человек привлекли к ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, пишет Donnews.

Дончане стали фигурантами дел по новым статьям о фейках. Большинство отделалось минимальными штрафами.

Все дела были административными. 35 виновников заплатили небольшие штрафы. Еще один отделался предупреждением. А одно дело было передано по подсудности.

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