Ростов вошел в ТОП-10 городов с самыми завидными женихами

Донская столица оказалась на десятой строчке рейтинга с 19% голосов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ростов-на-Дону вошел десятку городов, где проживают самые перспективные холостяки. Донская столица оказалась на десятой строчке рейтинга с 19% голосов. Что следует из результатов соцопроса, проведенного аналитиками известного сервиса по поиску работы.

Как считают респонденты, в донской столице много возможностей для личностного роста, обилие университетов и много производств, где работают мужчины.

В целом же, как показал опрос, самыми перспективными считаются холостяки из столицы нашей родины, Москвы. За московских женихов высказались 44% россиян. По мнению опрошенных, у Москвы большой бизнес-потенциал, поэтому велика вероятность встретить целеустремленного и перспективного мужчину.

Второе место рейтинга занял Новосибирск. За него проголосовали 40% опрошенных, поскольку здесь большое количество учебных заведений и научных организаций. Также в Новосибирске довольно много военных.

Почетное третье место рейтинга у холостяков из Санкт-Петербурга. По мнению респондентов, в Северной столице много возможностей для личного роста и много военных. Также в рейтинг вошли Владивосток, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань и Краснодар.

В опросе приняли 4 тысячи человек, которым уже исполнилось 18 лет. Респонденты отвечали на вопрос, в каком городе России живут самые привлекательные и амбициозные неженатые мужчины. Главным в мужчине женщины называют интеллект, верность и чувство юмора. Хорошее образование интересует только треть опрошенных дам.

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