В Ростове главному воинскому храму ЮВО передали иконы 12 печерских зодчих

Во время церемонии митрополит Меркурий возглавил праздничное богослужение. Фото: пресс-служба ЮВО.

В Ростове-на-Дону Главному православному воинскому храму Южного военного округа торжественно были переданы иконы 12 печерских зодчих, которых считают первыми строителями на Руси. Об этом информирует пресс-служба ЮВО.

Церемонию передачи икон приурочили ко Дню престольного праздника храма святого мученика Иоанна Воина и ко Дню Строителя. Во время церемонии Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавил праздничное богослужение.

Отметим, благоустроить территорию храма помогли военные строители и инженеры ЮВО.В парке в балке имени контр-адмирала Игоря Рябинина была заложена целая аллея памятных камней. Командование и личный состав - офицеры, солдаты, рядовые - собрали средства для того, чтобы отлить колокола на храм .

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