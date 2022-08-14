В Ростовской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

Девушка ушла из дома 18 июля этого года и не возвращалась. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области родные и родственники ищут пропавшую 19-летнюю девушку. Олеся Лобаченко из Новочеркасска уже месяц не выходит на связь.

Девушка ушла из дома 18 июля этого года и с тех пор не возвращалась. Сейчас ее место положения неизвестно. Семья Олеси обзвонила всех друзей девушки, но безрезультатно. Родители обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Пропавшая девушка среднего телосложения, ее рост - около 160 сантиметров. У Олеси глаза серого цвета, русые волосы, она носит каре. Если кто-то знает о местонахождении пропавшей, необходимо сообщить по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52. Пропавшая может находиться в любом городе Ростовской области.

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