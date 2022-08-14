В Константиновском районе мужчина поверил лжеброкеру и потерял более 2 млн рублей

Наивный потерпевший «клюнул» на уловку мошенника и перевел ему все деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жертвой мошенника стал 44-летний житель Константиновского района, который потерял более 2 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Звонивший человек представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил выгодные условия для инвестиционной и брокерской деятельности. Наивный потерпевший «клюнул» на уловку и через мобильный банк перевел в течение нескольких месяцев на интернет-платформу, указанную фигурантом, 2 313 400 рублей.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводится розыск преступника. Полиция предупреждают, если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его.

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